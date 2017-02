Tiga Netizen Ini Siap-siap Tanggung Akibatnya, Deddy Corbuzier Ngamuk di Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Deddy Corbuzier tiba-tiba mengunggah screenshot percakapan tiga akun gosip di Instagram pribadinya @mastercorbuzier.

Dalam percakapan tersebut, ketiga akun sedang membicarakan sosok pria yang sering menginap di rumah perempuan.

Tersirat dari percakapan, pria itu memiliki hubungan dekat dengan seorang perempuan.

Namun, hubungan itu seolah hubungan gelap.

Foto Screenshot yang diunggah berawal dari akun @bellisimooi yang mengawali percakapan dan ditanggapi dua akun lain @lambe_lamis dan @kallakana.

Begini kira-kira percakapan ketiga akun tersebut.

Deddy mengunggah foto tersebut dengan memberi caption dengan nada tersinggung.

"Kalau ini tujuan nya SAYA, saya akan cari kalian... semua yang ada di sini.. i will Find u, coz i know who u are.. and I WILL HURT U BAD."

"So BAD till u pray u never know me...."

"Saya punya anak yang tinggal tidur sama saya... nginap di rumah perempuan dll?! Oh i gonna hurt u so bad. Legally.... trust me I WILL FIND U... like i ALWAYS DO."