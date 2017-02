Swiss Belhotel Samarinda Donorkan 30 Kantong Darah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12, Swiss Belhotel Borneo pada 16 Maret mendatang, manajemen Swiss Belhotel Borneo Samarinda menggelar donor darah, Selasa (14/1/2017), Jalan Mulawarman.

Bertema Let Share the Love, One Drop of Your Blood Can Save Human's Life, kegiatan ini merupakan wujud kasih sayang peduli sesama, bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Thalia Febiola, staf Human Resources Swiss Belhotel Borneo Samarinda mengutarakan, hotel ini mengundang tetangga, relasi, dan warga sekitar hotel tersebut.

Surachman, warga Mugirejo Sungai Pinang yang juga karyawan Accounting Swiss Belhotel Samarinda mengaku lebih 33 kali mendonorkan darah dan ada yang tak tercatat jumlah donornya saat membantu pasien atau orang yang membutuhkan bantuan darah.

"Saya percaya dengan donor darah badan terasa ringan sehat,dan yang terpenting asupan makanan juga bagus. Saya donor darah motivasinya untuk sosial sejak bujang tahun 1992 pertama kali di PMI Samarinda, besok insya Allah akan lebih terasa segar badan," tuturnya.

Pasca, warga Jalan WR Supratman yang menemani suaminya anggota KOREM 091/ASN mendonorkan darah rutin tiap 2 bulan sekali untuk membantu sesama dengan senang hati.

Executive House Keeping Hendri Kurniawan menuturkan, 30 kantong darah terkumpul untuk disumbangkan pada yang membutuhkan. (*)