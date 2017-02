VIDEO - Warga dan Karyawan Antusias Ikuti Donor Darah Swiss Bell Hotel Borneo

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Nevrianto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dalam rangka menyambut Ulang Tahun ke-12 Swiss Belhotel Borneo pada 16 Maret mendatang, wujud kasih sayang peduli sesama dan wujud Corporate Sosial Responsibility (CSR) manajemen Swiss Belhotel Borneo Samarinda menyelenggarakan aksi donor darah.

Acara ini bertema let share the love "One Drop Of Your Blood Can Save Humans' Life yang digelar di Swiss Belhotel Borneo" Samarinda Jalan Mulawarman, Selasa (14/1/2017).

Selain kayawan, pihak hotel juga mengundang, masyarakat sekitar dan relasi.

Executive House Keeping Hendri Kurniawan menuturkan sebanyak 30 kantong darah terkumpul untuk disumbangkan pada yang membutuhkan.