Jalankan Prinsip Right Man On The Right Place

Oleh:

Fani Heru Wismono

Peneliti Muda di PKP2A III LAN. Merupakan alumni Pasca Sarjana di Universitas Brawijaya, Malang dan juga di Ritsumeikan University, Kyoto-Japan.

efhawismono01@gmail.com

Implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah per Januari 2017 telah mengantarkan pada perubahan nomenklatur SKPD, pelantikan pejabat baru di semua jenjang eselon (mulai dari eselon II, III, dan IV), serta berbagai pernak-pernik kejadian akibat perubahan peraturan tersebut bagi daerah.

Jika kita menilik sedikit kebelakang, selain karena memang amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lahirnya PP No. 18 Tahun 2016 mengarah pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing daerah. Pemetaan ulang dan penentuan indikator yang lebih rigid, baik variabel umum maupun teknis inilah yang membedakan dengan peraturan sebelumnya (PP No. 41 Tahun 2007). Artinya perubahan peraturan ini mengakomodasi perbedaan kondisi daerah, serta tidak menyamaratakan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Namun demikian batasan penetapan besaran yang semakin ketat dengan membuat tipologi perangkat daerah, menyebabkan mau tidak mau ada urusan yang digabung, dipecah, turun grade nya, atau bahkan hilang.

Perubahan adalah keniscayaan, dan akibat penataan kelembagaan saat ini seharusnya menjadi momentum terbaik untuk menempatkan right man on the right place, serta merapikan tugas pokok dan fungsi organisasi agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan. Kunci dari suksesnya berjalannya organisasi yang menjadi semakin efektif, efisien, serta melayani salah satunya adalah leadership kepala daerah. Kasus suap yang menimpa Bupati Klaten non aktif seharusnya menjadi pelajaran mahal bagi kepala daerah lainnya, agar jangan berani coba-coba memperjual belikan jabatan demi uang. Jikapun bukan jual beli jabatan, fenomena pengangkatan pejabat akibat kedekatan dengan kepala daerah (like and dislike) seharusnya tidak lagi ada. Sistem Manajemen ASN meskipun masih perlu improvement, setidaknya telah membuat rambu-rambu yang jelas dan tegas mengeliminir praktik menyimpang dalam pengangkatan pejabat dalam jabatan struktural.

Walaupun terjadi perubahan kelembagaan, nyatanya bukan berarti kelembagaan yang sekarang menjadi lebih ramping. Merujuk pada satu daerah di Kalimantan Tengah yang memberikan gambaran perubahan PP No. 18 Tahun 2016 dari yang sebelumnya PP No. 41 Tahun 2007, jumlah eselon II, III, dan IV nya ternyata bertambah.

Fakta tersebut juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia pasca ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016. Memang sebaiknya perombakan membuat kelembagaan semakin ramping, bukan hanya dari jumlah SKPDnya, tetapi juga dari jabatan-jabatan yang mengisi didalamnya. Jika perubahan kelembagaan kali ini bisa membuktikan sebaliknya, memberikan peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah daerah yang semakin baik, tentu ini akan menjadi preseden yang baik. Jadi ada baiknya kita tunggu saja, hanya waktu yang akan menjawabnya.

Pada sisi lain, kita ambil sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Timur. Dari data yang dirilis oleh Biro Keuangan Pemprov. Kaltim (2016), APBD Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sejak tahun 2013. Pada tahun 2016, anggaran pendapatan turun sebesar -1,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp. 10,5 triliun menjadi Rp. 10,3 triliun. Sementara untuk anggaran belanja mengalami penurunan sebesar -3,4% dibandingkan tahun 2015, dari Rp. 11,5 triliun menjadi Rp. 11 triliun. Lebih lanjut, ditengarai akibat penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan, mempengaruhi kemampuan fiskal Provinsi Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan, mengakibatkan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar. Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanja langsung pemerintah daerah di tahun 2016 sebesar 35%.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa bukan hanya di Provinsi Kalimantan Timur saja kontraksi ekonomi yang berakibat pada tergoncangnya penyelenggaraan pemerintahan daerah terjadi. Banyak kabupaten/ kota lain di Pulau Kalimantan ini juga mengalami hal yang serupa. Pertanyaannya kemudian adalah: apakah bisa pemerintah daerah bangkrut jika defisit anggaran terus menerus terjadi?

Menjadi sorotan/ atensi publik (spotlight) sudah menjadi hal lumrah bagi ASN, tetapi untuk hal-hal yang negatif. Malas bekerja, gampang disuap, berbelit-belit, senang jalan-jalan/ menghamburkan uang negara, dll, adalah stigma yang masih menempel kuat di benak masyarakat. Tetapi yang tidak banyak diketahui oleh para ASN sendiri, bahwa stigma itu temporer atau tidak kekal. Persepsi negatif yang timbul tersebut adalah sebuah pilihan. Artinya, bisa menjadi positif atau akan menjadi negatif selamanya tergantung dari para ASN sendiri.

Jika kita simak perjalanan dari munculnya aturan tentang kelembagaan di tahun 2007, maka sebenarnya itu momentum pertama untuk memberbaiki diri dan meningkatkan performa kinerja aparatur (ASN). Sepertinya hasil evaluasi pemerintah menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, sehingga aturan tentang kelembagaan kembali perlu dirombak. Memang selain alasan yang sudah dikemukakan sebelumnya di depan, maka memang perubahan itu sendiri diperlukan dalam rangka merespon perubahan lingkungan strategis nasional dalam menghadapi persaingan global.

Sistem Manajemen ASN sudah berjalan cukup baik, dan memang sudah saatnya kita melihat sosok kelembagaan pemerintah daerah yang aktif, responsif sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Hal-hal teknis sistem manajemen ASN diperkuat untuk mengeliminir pengaruh-pengaruh politis dan menghindari perilaku koruptif dan non etis lainnya.

Sehingga perubahan kelembagaan yang terjadi saat ini sekali lagi menjadi momentum yang harus ditangkap dengan baik dan kemudian para ASN bersiap menjadi spotlight untuk hal-hal yang positif dan inovatif.

Whole of Government dan Gaya Berkinerja Inovatif

Ada satu ungkapan menarik yang penulis dapat dari hasil studi komparasi di salah satu kota di Inggris beberapa waktu lalu. "Anggaran akan semakin menurun setiap tahunnya, sehingga sebaiknya kita mulai bekerja menggunakan otak". Pernyataan yang sepertinya klise namun mempunyai relevansi dengan kondisi saat ini ditempat kita. Anggaran yang menurun dalam konteks negara maju, adalah kondisi dimana pemerintah mengetatkan anggaran dengan melaksanakan hanya program prioritas dan melakukan efisiensi pengeluaran, disamping memang pada saat itu kondisi perekonomian dunia sedang lesu. Namun pemerintah daerah di sana dapat survive dan dapat tetap melakukan program pembangunan dengan melakukan cara-cara kerja yang inovatif, selain kinerja yang memang sudah efektif dan efisien sebelumnya.

Bagaimana dengan tempat kita? Tentu ada berbagai faktor yang mempengaruhi dan itu membedakan antara kondisi di tempat kita dengan di salah satu daerah di negara maju tersebut.

Prinsip kerja yang bisa jadi sama adalah kemungkinan untuk membuat kinerja birokrasi kita di daerah menjadi lebih "efektif dan efisien" (saat ini memang terpaksa sebagai akibat kontraksi ekonomi). Daripada melihat sebagai sebuah ancaman, akan lebih baik jika kita melihat dari sisi baiknya. It's an opportunity!

Pembagian urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, serta pilihan, setidaknya memberikan arah yang jelas bagi daerah untuk memprioritaskan agenda program dan kegiatan di daerah. Yang dituntut adalah bagaimana mesin birokrasi ini bisa bekerja bersama, terarah, serta mampu memunculkan inisiatif-inisiatif baru yang kita sebut dengan "inovasi", dan mampu menumbuhkan satu kultur baru yakni sebuah gaya kinerja inovatif yang digerakkan oleh mesin birokrasi yang berjalan sinergis. Kita seharusnya tidak lagi membahas permasalahan integritas, disiplin, etika, karena hal-hal mendasar tersebut seharusnya sudah menyatu padu dengan diri ASN. Jika hal tersebut masih ditemukan sebagai satu kasus di daerah, maka yakinlah mau berganti seratus kali pun kelembagaannya, masalahnya akan tetap sama yakni ASN yang dicap tidak kompeten.

Perombakan kelembagaan telah meniscayakan bahwa kinerja ASN sudah tidak terganggu dengan hal-hal mendasar tadi. Sekarang yang diperlukan adalah kinerja yang padu antar SKPD, bersinergi, berkolaborasi, tidak ego sektoral, mudah duduk bersama untuk memecahkan masalah dan mencari solusi, berkoordinasi lintas sektor, dan mempunyai mimpi yang sama yang dituangkan dalam visi dan misi bersama. Prinsip whole of government memberikan efek pada kebijakan publik yang paripurna, menjaga konsistensi pemerintah sebagai satu kesatuan, serta memudahkan kontrol terhadap kinerja birokrasi menjadi semakin efektif dan efisien. Sedangkan disisi lain, gaya hidup inovatif memberikan ruang kepada para ASN untuk tidak hanya menjadi "Yes Man", "Ok Bos", "ABS (Asal Bapak Senang)", tetapi membiasakan kepada para ASN untuk mulai proaktif, berinisiatif, menemukan cara kerja baru yang semakin efektif dan efisien, serta inovasi-inovasi baru lain yang area inovasinya bisa banyak sekali di ranah pemerintahan daerah ini.

Dua pendekatan ini yang meskipun bukan satu-satunya jurus pamungkas di era defisit anggaran ini, namun setidaknya menjadi satu upaya serius bahwa ASN telah berubah. Sekali lagi, perubahan kelembagaan yang terjadi sekarang adalah momentum yang tidak boleh hilang lagi. Now or never!