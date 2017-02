Keren! Sherina Munaf Nyanyikan Lagu di Proyek Animasi Studio Ghibli Jepang

TRIBUNKALTIM.CO -- Berparas cantik, pintar dan memiliki suara emas tampaknya telah melekat pada sosok penyanyi muda Sherina Munaf.

Aktris yang memiliki hobi melukis ini, baru-baru ini kembali membuat bangga para penggemarnya.

Melalui akun Instagram dan Twitternya, Sherina mengumumkan mengenai proyek nyanyi terbarunya.



Kali ini Sherina dipercaya untuk menyanyikakan sebuah lagu di proyek TVC yang merupakan garapan Studio Ghibli.

Pasti sebagian dari Anda sudah tidak asing bukan dengan studio Ghibli?

Ya, Studio Ghibli merupakan sebuah studio animasi yang berbasis di Koganei, Tokyo, Jepang.

Studio ini telah melahirkan film-film anime keren dan mendapatkan pujian dari berbagai kalangan yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Seperti film berjudul My Neighbor Totoro, Spirited Away, When Marnie Was There dan masih banyak lagi.

Dalam proyek ini sendiri Sherina menyanyikan sebuah lagu berbahasa Jepang yang berjudul 「庭の千草」(Niwa No Chigusa). Lagu tersebut sebelumnya merupakan lagu dari Irlandia berjudul "The Last Rose of Summer".

"Menyanyikan sebuah lagu untuk TVC yang dikerjakan oleh Studio Ghibli dan disiarkan di Jepang. Judul lagu ini adalah: 「庭の千草」(Niwa No Chigusa) yang sebelumnya adalah lagu indah dari Irlandia berjudul "The Last Rose of Summer". Di bagian Bio, saya post link untuk video TVCnya. Lagunya sendiri sudah bisa diunduh di beberapa website distribusi musik seperti iTunes, Spotify, dll. Enjoy, semoga menikmati," tulis @sherinasinna.

Sejak diunggah beberapa jam yang lalu, postingan Sherina ini langsung mendapatkan reaksi postif dari para pengguna Instagram.

Mayoritas netizen mengaku bangga dengan proyek terbarunya tersebut.

"Proud of you Sherrrr!," ungkap akun annayanki.

"Suaranya bikin ademm," komentar akun tsmoniqa.

"Sherina kereeenn bwangeeet... Yaampun, sy sampe mengeluarkan air mata saking sukanya denger swara sherina," sahut akun diyahayukalpika.

"Keren sekali, kangen suara idola @sherinasinna