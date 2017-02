Tampil di Pekan Mode New York, Perancang Busana Muslim Indonesia Terima Pujian

TRIBUNKALTIM.CO - Perancang busana hijab asal Indonesia, Anniesa Hasibuan, tampil memamerkan koleksi terbarunya pada pergelaran mode paling bergengsi di New York, New York Fashion Week-The Shows 2017 (NYFW).

Mengangkat tema “Drama, The Elegance of Touch and Beauty”, Anniesa menampilkan 48 busana muslim untuk untuk musim gugur (fall) dan musim dingin (winter).

“Saya ingin konsisten di NYFW, terutama mempertahankan pasar retail yang worldwide”, ujar Anniesa saat diwawancara sebelum acara dimulai.

“Kita siap produksi untuk masuk di retail atau toko-toko fashion di New York bila ada permintaan dari buyers”, imbuhnya.

Sejak tampil sebagai desainer muslim pertama yang mampu menembus panggung NYFW pada bulan September tahun lalu, Anniesa sudah mendapatkan penawaran dari gerai fashion retail Debenhems di Mesir dan London, Inggris.

Sementara itu, untuk pasar Amerika, Anniesa sedang melakukan penjajakan dengan Bloomingdales, salah satu toko fashion papan atas di Amerika.

Lalu, untuk para buyers di kota New York dan sekitarnya yang ingin melihat koleksi Anniesa, maka dapat mengunjungi Indonesia Fashion Gallery (IFG) yang terletak di kawasan elit kota New York, Manhattan.

Kali ini, keseluruhan koleksi terbaru Anniesa memadukan warna emas, perak, hitam dan putih.

