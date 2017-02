Tersebar Foto Aurel Hermansyah Disandingkan dengan Kylie Jenner, Apa Kata Netizen?

TRIBUNKALTIM.CO -- Berparas cantik dan sama-sama merambah bisnis di dunia kosmetik membuat Aurel Hermansyah kerap dikaitkan dengan aktris Hollywood Kylie Jenner.

Selain itu gaya make up Aurel kerap dinilai netizen meniru gaya dandanan bintang dalam acara televisi Keeping Up with the Kardashians.

Tak hanya itu, Aurel juga dianggap meniru apa yang dilakukan Kylie Jenner yang terlebih dahulu berbisnis menjual lipstik dengan merek Kylie Cosmetics.

Berkaitan dengan beberapa kesamaan, baru-baru ini terdapat sebuah foto yang menampilkan wajah Aurel disandingkan dengan Kylie.

Seperti foto yang diunggah oleh akun gosip @igtainment, tampak dalam foto tersebut ramai netizen memberikan komentar mengenai keduanya.

Dari sekian ragam komentar yang disampaikan netizen, tak sedikit yang mengungkapkan jika perbedaan Aurel dan Kylie sangat jauh.

Seperti yang dituliskan oleh akun maianggi_dwiarmin, "Sumpah jauh bgt .. Hadeeeehhhhhh."

"Stop compare jauhh ih," tulis akun valenciapalandeng.

"Lubang idung aurel besar sebelah yahh." ungkap akun ahmadilham27.

"Ga mirip wkwkwk," komentar akun mommyalexander.

"Maksain mau mirip kea kylie endonesa ya tetep endonesa," sahut akun eva_naveen.