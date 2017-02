Chappy Hakim Sebagai Presdir Freeport, Apakah Teka-teki di Baliknya?

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Secara mengejutkan Chappy Hakim mengundurkan diri dari jabatan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) yang baru dijabatnya tiga bulan.

Mantan Kepala Staf TNI AU itu kembali ke posisi semula sebagai penasihat perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Mundurnya Chappy Hakim ini hanya berselang lima hari setelah kuasa hukum anggota DPR RI Mukhtar Tompo melaporkan Chappy ke Bareskrim Polri.

Gara-garanya, pasca rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Chappy menepis tangan Mukhtar Tompo serta bernada mengancam lantaran kritik yang dilontarkan saat rapat dianggap pedas.

"Saya telah memutuskan bahwa demi kepentingan terbaik bagi PTFI dan keluarga, saya mengundurkan diri dari tugas-tugas saya sebagai Presiden Direktur dan melanjutkan dukungan saya kepada perusahaan sebagai penasehat," ujar Chappy Hakim di Jakarta, Sabtu (18/2/2017).

Chappy diangkat menjadi Presidir Freeport Indonesia oleh Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc Richard C Adkerson sejak 19 November 2016.

Sebelumnya, Chappy, menjadi penasihat senior Freeport Indonesia sejak Agustus 2016.

Jabatan Pengangkatan Chappy sebagai CEO Freeport Indonesia dilakukan karena posisi CEO Freeport Indonesia kosong sejak ditinggal Maroef Sjamsoeddin sejak tanggal 18 Januari 2016. Maroef yang membongkar kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Chappy mengatakan, jabatan sebagai Presdir Freeport Indonesia merupakan kehormatan dan memerlukan komitmen waktu yang luar biasa.