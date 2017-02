Wah, Tata Jenita Disebut Akan Jadi Anggota Baru Duo Maia

TRIBUNKALTIM.CO - Pada bulan Januari lalu, Maia Estianty pernah mengabarkan bahwa grup musik bentukannya yakni Duo Maia telah berakhir.

Hal ini dipicu lantaran Mey Chan memutuskan untuk pindah ke luar negeri.

Pindahnya Mey ke luar negeri dan diketahui tak akan kembali ke Tanah Air tentu saja membuat grup musik yang dibentuk tahun 2008 ini harus mengucapkan salam perpisahan.

Maia pernah menyatakan musik bukan fokus utamanya saat ini.

Namun postingan Maia di akun Instagramnya baru-baru ini membuat netizen menduga ibu beranak tiga ini akan kembali membentuk grup musiknya.

Pasalnya dalam postingan tersebut Maia sedang mengunggah foto selfie bersama Tata Jenita.

Pada keterangan foto Maia menuliskan ucapan terima kasih serta berharap hubungannya dengan Tata kedepannya lebih baik.

"Thank you @tatajaneetaofficial for visiting me, semoga menjadi lebih baik ke depan. #maiaestianty #diarymaia #tatajanetta," tulis Maiaestiantyreal.

Sejak diunggah postingan Maia ini menuai beragam komentar dari kalangan netizen.

Bahkan caption yang dituliskan Maia membuat sebagian netizen menduga jika Tata, yang merupakan mantan anggota grup vokal Dewi Dewi dan Mahadewi ini akan menjadi pengganti posisi Mey Chan di Duo Maia.

"Yeeyyy.. bakal ada duo baru nih," tulis akun dewirosita1905.

"The next duo maia," komentar akun ithaburhan.

"kaKayanya belum ada duo EDM yg personilnya cewek-cewek. Mungkin bs dipertimbangkan buat jd duo EDM, bunda @maiaestiantyreal jd DJ/produsernya, @tatajaneetaofficial jd singernya," tulis akun sorayagigenti.

"Bikin duo maia sama tata janeta pasti bakalan pecah bgt sihhhhh," sahut akun kamadio_. (Ayuk Fitri / Instagram)