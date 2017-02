Ironi Obama, Punya Kekayaan Melimpah tapi Tak Punya Mobil Pribadi

TRIBUNKALTIM.CO - Barack Obama sudah pensiun sebagai presiden Amerika Serikat ke-44, digantikan oleh Donald Trump.

Obama dikenal sebagai sosok yang sederhana sekaligus sedikit gaul dibandingkan orang nomor satu Amerika sebelumnya.

Sebagai pensiunan presiden Negara Adi Daya, kelahiran tahun 1961 itu diperkirakan punya kekayaan sebesar 12 juta dolar AS atau sekitar Rp 156 miliar selama masa aktifnya sebagai presiden di periode Januari 2009-Januari 2017.

Jumlah itu masih kalah banyak dibandingkan penggantinya, Donald Trump yang diperkirakan punya kekayaan pribadi sebanyak 3,7 miliar dolar.

Biar begitu Obama tidak perlu risau soal pemasukan pribadinya usai jadi presiden.

Karena dari dua buku yang ditulisnya, “The Audacity of Hope” dan “Dreams from My Father” ia sudah mendulang jutaan dolar tiap tahun.

Diperkirakan pemasukan dari royalti saja di tahun 2009 sebesar 5,1 juta dolar AS.

Belum termasuk perkiraan nilai kontrak buku terbaru yang akan ditulisnya di angka 12-30 juta dolar AS.

Obama juga punya potensi pemasukan lain sebagai pensiunan, ia bakal dikenakan oleh pihaknya saat diundang sebagai pembicara resmi di berbagai kesempatan.

Pihak manajemen Obama diasumsikan bakal mengenakan harga minimal di kisaran 100 ribu dolar setiap kali manggung.

Namun begitu, Obama ternyata enggak punya nafsu berlebihan dalam menumpuk harta benda. Salah satunya lewat kepemilikan kendaraan pribadi.

Hanya ada dua nama mobil pribadi yang pernah dimilikinya sejak masih sebagai Senator negara bagian Illionis yaitu Chrysler 300C Hemi dan Ford Escape Hybrid versi tahun 2005.

Ford Escape Hybrid versi 2005. (FOTO: otomotifnet.com)

Obama sendiri dikenal sebagai sosok yang biasa mengemudikan sendiri kendaraan pribandinya sebelum jadi presiden. Dan kedua mobil tadi diberitakan sudah terjual di masa kepresidenannya.

Mobil kepresidenannya, The Beast, juga diserahkan ke negara kendati Donald Trump tidak terlalu berkenan memakainya.

Wah, enggak punya mobil dong sekarang?