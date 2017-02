Eskalasi Menghangat, Harga Saham Freeport Terus Tergerus

TRIBUNKALTIM.CO - Harga saham Freeport McMoran Inc pada perdagangan Rabu atau Kamis waktu Indonesia (23/2/2017) ditutup turun 2,83 persen ke level 13,73 dollar AS per saham.

Penurunan harga saham induk perusahaan PT Freeport Indonesia tersebut melanjutkan penurunan harga pada perdagangan sehari sebelumnya.

Pada Selasa atau Rabu (22/2/2017) waktu Indonesia, harga saham emiten dengan sandi FCX itu ditutup di level 14,13 dollar AS per saham atau turun 5,23 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya yang di level 14,91 dollar AS per saham.

Melemahnya harga saham Freeport sejak pelarangan ekspor konsentrat pada 12 Januari 2017 tercatat sudah menyentuh 10,08 persen.

Harga saham FCX pada perdagangan 12 Januari 2017 masih di level 15,27 dollar AS per saham.

Pelemahan harga saham FCX tak lepas dari kisruh perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua.

"Freeport dalam kasus ini pada posisi yang tidak baik," kata Hans Kwee dari Investa Saran Mandiri, kepada Kompas.com, Kamis (23/2/2017). Menurut Hans, seharusnya Freeport Indonesia mengikuti aturan pemerintah.

Rencana Freeport Indonesia membawa pemerintah ke arbitrase, imbuh Hans, justru akan memperberat kondisi Freeport secara keseluruhan.

"Kalau pun Freeport menang di arbitrase, percuma. Kalau menang, dia hanya punya waktu sampai 2021 (sampai KK berakhir)," ucap Hans. (Kompas.com)