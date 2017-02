Foto Mesra Bareng Marissa Nasution, Ini Penjelasan Mike Lewis

TRIBUNKALTIM.CO - Mike Lewis dan Marissa Nasution kerap terlihat bersama di berbagai kesempatan. Keduanya bahkan belum lama ini berpose mesra saling berhadapan dan mengunggah di media sosial.

Foto tersebut pun menimbulkan anggapan kalau Mike Lewis dan Marissa Nasution lebih dari rekan biasa. Ditemui di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa malam (21/2/2017), Mike Lewis mengaku foto mesranya itu hanya untuk produk iklan.

"It was a campaign untuk salah satu produk skincare. Tapi itu memang pertama kali, walaupun kita sahabat sudah 10 tahun lebih, ya itu pertama kali kita ada photoshoot bareng," ujar Mike Lewis.

"Ya I know karena memang kita kelihatan mesra. Emang mungkin karena kami seakrab itu, kita benar-benar kayak kakak-adik sih dan yang lucu walaupun aku lebih tua, dia kayak kakak untuk aku. Dia lebih dewasa," ungkap Mike Lewis.

Bagi Mike Lewis, fotonya bersama Marissa Nasution itu merupakan sesuatu yang spesial.

"Sesuatu yang benar-benar spesial untuk kita, tapi orang enggak mikir panjang. We're not dating, and ya she's my bestfriend," tuturnya. (Firli Athiah Nabila/Nova.id)