Unggah Video Bareng Istri Aming, Hastag Nikita Mirzani Ini Malah Bikin Netizen Gagal Fokus

TRIBUNKALTIM.CO - Artis sensasional Nikita Mirzani kembali bikin heboh para kalangan netizen.

Kali ini bukan karena postingan serba seksi di akun Instagramnya.

Namun postingan terbaru Niki ini menarik perhatian netizen lantaran hastag atau tagar yang dituliskannya.

Pada unggahan tersebut Niki mengunggah kembali video yang sebelumnya pernah diunggahnya bersama istri Aming yakni Evelyn Nada Anjani.

Dalam keterangan postingan tersebut Niki menyampaikan agar Evelyn yang menikah dengan Aming tahun 2016 lalu untuk bersabar.

"Neng @ev0124 yg sabar yah, semua yg sudah di gariskan tuhan ga Akan Ada yg Bisa merubah nya, ttp lah menjadi seperti ini, jng berubah lagi, jng takut km tidak Sendiri we love you... keep fight... jng sedih2 lagi, simpen airmata nya buat hal yg lbh penting... #latepost #videolamabgt #sabar #jadijandagaadasalahnyakok #semangaaaaat," tulis Nikita.

Tagar yang bertuliskan "Jadi Janda Ga Ada Salahnya Kok #jadijandagaadasalahnyakok yang dituliskan Niki pada postingan tersebut tak ayal dianggap netizen janggal.

Tak sedikit dari netizen yang mengaku malah dibuat gagal fokus dengan tagar itu. Bahkan beberapa netizen justru dibuat bertanya-tanya mengenai keadaan Evelyn.



Sementara itu adapula yang menyampaikan agar Niki tidak menyebarkan gosip mengenai bahtera rumah tangga Evelyn dan Aming.

"Eve kenapa ka :(," tanya akun rinairawan007.

"Haaaa ?? Ggal fokus ma hastagnyaa ..jdijandadkdasalahnyakok ..mksudnyaaa ???," komentar akun ekammeiyu.

"Hashtagnya #jadijandagakadasalahnyakoq tuh maksudnyaa? Evelyn cerai Dr aming? Whaaaat????!!!!!," ungkap akun ne_bobby.

"Evelyn cerai sma aming yah kak," ucap akun akkalily.

"Jangan bikin gosip yg gk" mba @nikitamirzanimawardi_17 . Bikin orang sedi aza," tulis akun yayah_0313. (Instagram/Ayuk Fitri Astuti)