Dikabarkan Rumah Tangga Bermasalah, Evelyn Istri Aming Diminta Jangan Sembarangan Curhat

TRIBUNKALTIM.CO -- Kabar mengenai masalah rumah tangga pasangan Aming Supriatna Sugandhi dan Evelyn Nada Anjani baru-baru ini hangat diperbincangkan.

Hal ini dipicu lantaran postingan artis sensasional Nikita Mirzani di akun Instagramnya.

Pada postingan yang diunggah Niki di akun Instagramnya ini seolah memberikan dukungan kepada Evelyn. Niki seolah mengungkapkan jika bahtera rumah tangga Aming dan Evelyn sedang bermasalah.

Apalagi pada caption tersebut Niki menuliskan tagar #jadijandagaadasalahnyakok, membuat para penggemar pasangan suami istri yang menikah tahun 2016 lalu ini dibuat heboh.

Sejak diunggah kemarin, (23/2/2017) caption Niki tersebut pun langsung ramai diperbincangkan dan membuat sebagian besar netizen penasaran bertanya-tanya mengenai rumah tangga Aming dan Evelyn.

Tak berselang lama, melalui akun Instagramnya Evelyn memberikan klarifikasi jika rumah tangganya baik-baik saja.

Usai memberikan penjelasan mengenai hubungan rumah tangganya, Evelyn kemudian menghapus postingan klarifikasi tersebut. Sama halnya dengan Nikita yang turut menghapus postingannya yang membuat netizen geger.

Netizen yang telah dibuat lega dengan pernyataan Evelyn kemudian ramai memberikan semangat serta saran kepadanya. Evelyn diminta untuk berhati-hati dalam curhat mengenai permasalahannya.

Seperti yang dituliskan akun theapantow, "@ev0124 dan @psychodiva2016 jangan pernah ada kata berpisah diantara berdua yah, krn itu hanya akan menyakiti diri sendiri, sebagai pertemanan pls jangan curhat sama orang yg justru mensupport perpisahan krn pendapatnya gak bisa di pertanggung jawabkan... @ev0124 dan @psychodiva2016 ayoo bersatu dan ceria lagi..jgn biarkan hantu belao mengganggu kalian... love both of you."

"Jangan ke hasut ya ev ama hastagnya nikita, yg namanya RT pst bkln ada ombak dan naik turunnya.. Doa kita insyaa allah byk kok buat RT kamu sm aming biar langgeng awet trs," komentar akun ncidcid.

"Kok dihapus bi fotonya? Yasudah yg penting doa yg terbaik buat bey&bii. Keep strong ya kalian," komentar akun nakayume13. (*)