Inilah Hasil Pengundian Babak 16 Besar Liga Europa

TRIBUNKALTIM.CO - Undian babak 16 besar Liga Europa sudah dilakukan pada Jumat (24/2/2017).

Ada dua derbi antara tim dari satu negara di babak tersebut.

Dua tim asal Jerman, Schalke 04 dan Borussia Moenchengladbach akan bertarung untuk memperebutkan satu tiket ke perempat final.

Derbi lain mempertemukan wakil Belgia, Gent dan Genk.

Sementara itu, Manchester United akan menghadapi lawan dari Rusia.

Sebagai satu-satunya wakil Inggris di Liga Europa, pasukan Jose Mourinho itu akan berhadapan dengan Rostov.

Duel seru akan terjadi antara Olympique Lyon dan AS Roma.

Lyon lolos berkat kemenangan meyakinkan 11-2 secara agregat atas AZ Alkmaar, sedangkan AS Roma mengalahkan wakil Spanyol, Villarreal.

Pertandingan babak 16 besar akan dilangsungkan pada 9 dan 16 Maret 2017. (Kompas.com)

Berikut ini hasil pengundian babak 16 besar Liga Europa 2016-2017:

Celta Vigo vs FC Krasnodar

APOEL Nicosia vs Anderlecht

Schalke 04 vs Borussia Monchengladbach

Olympique Lyon vs AS Roma

FC Rostov vs Manchester United

Olympiacos vs Besiktas

Gent vs Genk

FC Kobenhavn vs Ajax Amsterdam