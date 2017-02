Raja Salman Menginap di Hotel Mewah, Tarif Menginapnya Semalam Hingga Rp 73 Juta

TRIBUNKALTIM.CO, DENPASAR – Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, akan tiba di Indonesia pada 1 Maret nanti dan melakukan kunjungan hingga 9 Maret.

Setelah menjalani acara kenegaraan dengan Presiden Jokowi hingga 3 Maret, pada 4-9 Maret Raja Salman dengan rombongan besarnya sekitar 1.500 orang akan berlibur ke Bali.

Selama di Bali, Raja Salman yang didampingi sejumlah menteri dan para pangeran kerajaan dipastikan bakal menginap di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung. Raja dan rombongannya sudah memesan tiga hotel mewah di jaringan Marriott, yang semua menghadap pantai berpasir putih di kawasan pariwisata Nusa Dua.

"Memang rombongan Raja Saudi menginap di Nusa Dua. Rencananya mereka akan menginap di hotel jaringan Marriot, berlokasi di dekat pantai," ujar Wayan Karioka, Direktur Pengelola ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation), pengelola kawasan khusus Nusa Dua, kepada Tribun Bali, Kamis (23/2/2017).

Karioka tidak bisa mengungkapkan dengan rinci nama hotel yang akan diinapi oleh Raja Salman dan rombongannya, yang juga terdiri dari 10 pangeran kerajaan itu.

“Tidak bisa diungkap detail, ini demi privasi dan keamanan. Tapi sudah pasti di kawasan ITDC, sekitar 3 hotel yang dibooking. Tapi kata pihak keamanan Raja Salman, apa saja tiga hotel itu tidak boleh disebarluaskan,” ucap Karioka yang saat dihubungi Tribun Bali sedang melakukan high level meeting untuk keamanan kunjungan Raja Saudi itu.

Di Bali, hotel-hotel mewah di bawah jaringan Marriot antara lain The St. Regis, Bvlgari dan JW Marriot.

Sementara itu, Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana atau Cok Ace mengatakan, dirinya mendapat kabar selentingan bahwa Raja Salman dan sebagian rombongan akan menginap di hotel The St. Regis Bali Resort, Nusa Dua.

Hotel mewah itu menghadap langsung pantai indah yang teduh dan memiliki pasir putih yang lembut.

Kamar di hotel ini terdiri dari beberapa tipe, yaitu St. Regis Suites seharga Rp 5,3 juta‑Rp 5,9 juta per malam, villa Rp 13 juta, Grande Astor Presidential Suite Rp 36 juta, The Strand Residence Rp 73 juta per malam.