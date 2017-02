Unggah Foto Bersama, Inikah Sosok Pacar Baru Marshanda?

TRIBUNKALTIM.CO -- Mantan aktris cilik yakni Marshanda kembali ramai diperbincangkan kalangan netizen.

Usai putus dari Egi John, kini ibu beranak satu ini dikabarkan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria.

Hal ini diketahui melalui unggahan terbaru Caca panggilan akrabnya di akun Instagram.

Tampak dalam postingan yang baru-baru ini diunggah, Marshanda tengah berfoto bersama pria yang diketahui bernama Jay Sutadisastra.

Melalui fitur terbaru Instagram yaitu select multiple, Caca mengunggah beberapa foto berdua dengan Jay.

Bahkan dalam keterangan foto tersebut, mantan istri Ben Kasyafani ini juga menuliskan keterangan 'telah resmi' pada unggahan tersebut.

"And it's official. #youandme," tulis marshanda99.

Tak pelak postingan yang Caca dan Jay yang terlihat menampilkan senyum bahagia ini mendapat sorotan dari para pengguna Instagram.