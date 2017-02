Warga Benarkan Mayat Lasiem dari Baju Merah yang Dipakai Sehari-hari saat Belanja ke Warung

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menjelang malam, Kamis (23/2/2017) sekitar pukul 20.30 Wita, Tribun menyambangi kediaman Tiro, warga RT 31 yang berada tak jauh rumah Mulyadi, korban tewas bersama dan anaknya, Rabu (22/2/2017) kemarin.

Kepada Tribun, Trio mengaku mengenal pakaian sosok jenazah wanita yang teridentifikasi bernama Sri Handayani, warga Gang Merpati, Muara Rapak yang ditemukan di Buluminung, Penajam Paser Utara.

"Iya benar. Ini baju yang pernah dipakai sama Lasiem -- panggilan warga terhadap sosok Sri Handayani," ungkapnya saat ditunjukkan foto korban wanita yang berada di semak‑belukar.

Menurut dia, baju merah dengan model you can see biasa dipakai Lasiem sehari‑hari mirip dengan korban tewas tersebut.

"Bajunya biasa dipakai kalau buat belanja membeli sayur di depan rumahnya," ungkapnya.

Terkait foto yang berada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bertuliskan Lasiem asal Jawa Tengah juga membenarkan bila wajah fotonya merupakan sosok Lasiem.

Sebelum ditemukannya jenazah Mulyadi dan anaknya, Tiro tidak mencurigai adanya kejanggalan dalam rumah. Waktu itu, kondisi rumah dalam kondisi gelap.