Harga Pupuk Palsu di Tengah-tengah Harga Pupuk Subsidi dan Non Subsidi, Petani Bisa Saja Terkecoh

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Alokasi pupuk bersubsidi ke daerah harus terus dijaga oleh pemerintah untuk mengantisipasi pemakaian pupuk palsu di kalangan petani.

Sarifuddin Ahmad pemilik CV Borneo Raya Lestari, salah satu dari dua distributor resmi pupuk bersubsidi di Kalimantan Utara dari PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), jika pasokan pupuk bersubsidi tidak terpenuhi di daerah, maka peluang masuknya pupuk subsidi akan terbuka lebar.

Sebab kata Sarifuddin, petani yang terbiasa membeli pupuk bersubsidi akan sangat berat membeli pupuk non subsidi sebab harganya yang mahal.

"Kalau subsidi itu terbatas, sedangkan kebutuhan petani itu tinggi, maka pemakaian bisa mengarah ke pupuk yang palsu. Karena yang non subsidi mahal. Sehingga petani mencari yang harga di tengah-tengah antara harga subsidi dengan non subsidi. Bisa jadi pupuk palsu itu menjadi alternatif karena harganya di tengah-tengah antara pupuk subsidi dan non subsidi," ujarnya saat disua Tribun, Sabtu (25/2/2017) pukul 13.40 Wita.

Namun ia optimistis, pupuk palsu tidak akan beredar di kalangan petani Kalimantan Utara. Sebab, pupuk subsidi jumlahnya selalu melimpah. Ditambah lagi serapan pupuk subsidi yang tidak terlalu banyak setiap tahunnya.

"Penyerapannya tidak terlalu banyak. Karena di samping ada bantuan pemerintah, ada juga pupuk subsidi yang mencukupi," ujarnya.

Pengalaman dua tahun di dua area pemasaran yakni Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau justru sangat minim serapan pupuk bersubsidi.

"Dua tahun lalu, di Tana Tidung sama sekali tidak ada terserap. Di Malinau sedikit sekali," ujarnya.

Tahun ini kata Safaruddin, Kalimantan Utara mendapat alokasi 5000 ton pupuk bersubsidi. Jumlah itu sebut Safaruddin bahkan mencukupi kebutuhan. (*)