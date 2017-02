Media sebagai Tokoh Antagonis?

oleh: ARIF ER RACHMAN



JIKA Indonesia ini diibaratkan sebuah film, kata seorang kawan dalam ngobrol-ngobrol santai tadi malam, maka tokoh antagonisnya saat ini adalah pemerintah, politisi, dan media. Teman yang lain agak merasa sungkan dengan pernyataan teman itu karena tahu saya adalah orang media.

Saya sendiri tidak begitu keberatan dan menilai pernyataan kawan saya itu ada benarnya. Dia tentu punya alasan untuk menyatakan itu, melihat kondisi ekosospolbud negara kita yang saat ini kurang baik atau setidaknya pernah jauh lebih baik daripada saat ini.

Saya tidak akan mengomentari soal pemerintah dan politisi yang dianggapnya sebagai bad guys itu. Anda tentu bisa menilainya sendiri. Saya hanya menanggapi soal media saja, yang setidaknya sudah 23 tahun saya geluti. Dan maaf kalau saya mengulang apa yang sebenarnya sudah saya sampaikan.

Seperti kita tahu, setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir, media seolah dituntut untuk bergerak cepat, lebih cepat, dan sangat cepat dalam menyampaikan berita. Kalau telat maka akan ketinggalan. Kalau ketinggalan maka diasumsikan akan kehilangan profit. Karena itulah kemudian bermunculan media-media dalam jaringan (daring) atau online.

Ada media daring dari media cetak yang sudah ada, tapi lebih bayak lagi media daring yang berdiri sendiri. Dari media media daring yang berdiri sendiri itu, sebagian cukup kredibel dan sebagian besar cuma asal salin-tempel dari berita-berita yang sudah beredar.

Dengan berita-berita dengan gaya jurnalisme seperti itu, media hanya memberi informasi persoalan-persoalan tanpa berupaya mencoba memberi solusi. Sejumlah aktivis jurmalisme kemudian beranggapan bahwa sekadar melaporkan fakta berbagai penyimpangan tidak akan menyelesaikan persoalan.

Presiden Joko Widodo melayani wawancara dengan wartawan di Istana Merdeka, Senin (20/10/2014). Ini merupakan hari pertama Jokowi sebagai presiden setelah ia dilantik pagi hari tadi. (KOMPAS.com/ICHA RASTIKA)

Dari anggapan itulah muncul aliran atau genre jurnalisme yang lebih slow yang mengutamakan pada upaya solusi, bukan sekadar melaporkan permasalahan yang dihadapi. Gaya peliputan dan pelaporan seperti ini disebut Solution Journalism. Jurnalisme Solusi membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menghasilkan laporan semacam ini: yang tujuannya adalah menghadirkan permasalahan dengan berbagai sudut pandang sekaligus menyuguhkan alternatif solusi.

Contoh liputan/laporan yang menggunakan pendekatan Jurnalisme Solusi seperti ini: alih-alih melaporkan tentang pengusaha-pengusaha yang gulung tikar karena keadaan ekonomi yang buruk saat ini, penganut Jurnalisme Solusi akan melaporkan tentang para pengusaha yang tetap bertahan dan tetap maju dalam keadaan seperti ini, lengkap dengan upaya dan kiat-kiat tetap sukses dari si pengusaha. Laporan seperti ini dianggap lebih memberkan solusi.

Pada 2013, David Bornstein - jurnalis senior di The New York Times - bersama sejumlah kolega mendirikan The Solutions Journalism Network (SJN), organisasi nirlaba dan independen yang mengadvokasikan pendekatan Jurnalisme Solusi pada lembaga-lembaga media.

Mereka membantu jurnalis dan lembaga media untuk memahami, memaknai, dan meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan laporan-laporan yang berorientasi solusi. SJN bekerja untuk melegitimasi dan menyebarkan penggunaan pendekatan Jurnalisme Solusi agar berita bisa lebih akurat dan meyakinkan dalam menghasilkan solusi bagi masalah-masalah sosial.

Berkat SJN, saat ini setidaknya sudah ada 1.424 laporan yang dhasilkan 279 lembaga media di 95 negara. Dan ini terus berkembang setiap hari. SJN juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga media besar, termasuk The Seattle Times, The Boston Globe, PRI's "The World," dan Center for Investigative Reporting, untuk menghasilkan proyek-proyek laporan berorientasi solusi.

Bagaimana dengan media di Indonesia? Saya berharap sudah mulai ada lembaga media di sini yang menggunakan pendekatan Jurnalisme Solusi ini agar konsumen media tidak hanya dihadapkan pada masalah demi masalah yang justru menjadi masalah tersendiri bagi pembaca. Dengan begitu, media tidak akan lagi dinyatakan sebagai tokoh antagonis.

Begitulah. Tetap berpikiran jernih dan terbuka dan selamat berakhir pekan. (*)