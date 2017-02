Serunya Mini Zoo di SDIT-BIS, Ada Elang Bondol hingga Buaya Sumpit

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pekarangan taman Sekolah Dasar Islam Terpadu-Balikpapan Islamic School (SDIT-BIS) Jalan Alamanda Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur disulap menjadi Mini Zoo, Sabtu (25/2/2017).

Puluhan jenis hewan peliharaan mulai dari kelinci, elang bondol, ular hingga buaya sumpit dipajang.

Pihak sekolah sengaja mengundang Komunitas Reptil Kota Balikpapan dan komunitas New THORS (The Owner of Reptile and Friends) untuk memberikan edukasi tentang berbagai jenis hewan peliharaan serta memberi pengalaman berinteraksi langsung dengan reptil.

Kegiatan selama sehari ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan siswa tentang hewan peliharaan secara umum.

"Sekaligus memberikan fasilitas serta pengalaman langsung tentang dunia hewan termasuk reptil," kata Sri Wahyuni, guru SDIT- BIS sekaligus panitia penyelenggara kegiatan.

Panitia juga mengundang Drh Ina Batara yang sehari-hari membuka klinik perawatan hewan di Balikpapan 2.

Beberapa murid yang membawa hewan peliharaan mereka seperti kucing angora, burung parkit, kelinci dan ikan hias dipersilakan untuk memeriksakan serta berkonsultasi tentang perawatan peliharaannya.

Wali murid yang hadir juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, mereka turut serta berkeliling dan berfoto dengan berbagai jenis satwa di dua photo booth yang telah disediakan.

Acara berlangsung semarak. Hingga tiba waktu pulang sekolah, masih banyak anak-anak yang mengerubungi puluhan kotak berisi satwa dari berbagai wilayah di dunia. (*)