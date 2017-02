Pemenang Piala Oscar Segera Diumumkan, Berikut 13 Fakta Menarik Seputar Penghargaan Bergengsi Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Malam penghargaan bagi insan film, Academy Awards ke-89, akan digelar di Dolby Theater, Hollywood, California, Minggu (26/2/2017) malam atau Senin (27/2/2017) pagi waktu Indonesia.

Para nomine berdebar-debar menanti nama mereka disebut sebagai pemenang dan membawa pulang Piala Oscar.

Banyak fakta menarik dari penghargaan yang ditunggu para insan film dunia ini. Ini beberapa di antaranya:

- Sebanyak 3.048 Piala Oscar dibagikan sejak Academy Awards digelar pada 1929.

- Bobot Piala Oscar adalah 3,8 kilogram.

- Piala Oscar dibuat dari tembaga dan dilapisi emas 24 karat.

- Pemenang pertama: Emil Jennings yang dinobatkan sebagai Best Actor untuk film The Last Command dan The Way of All Flesh pada tahun 1029.

- Pemenang termuda: Tatum O'Neal berusia 10 tahun ketika ia memenangi Best Supporting Actress untuk film Paper Moon pada tahun 1973.

- Pemenang tertua: Christopher Plummer berusia 82 tahun saat merebut Piala Oscar untuk Best Actor in a Supporting Role untuk film Beginners pada tahun 2012.