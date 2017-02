Tiga Kali Jadi Nominee Pemeran Pembantu Wanita Terbaik, Tahun Ini Viola Davis Bawa Pulang Oscar

TRIBUNKALTIM.CO - "And the Oscar goes to Viola Davis," kata aktor Mark Ryland saat mengumumkan pemenang Piala Oscar untuk kategori Best Actress in a Supporting Role (pemeran pendukung wanita terbaik).

Perhelatan Academy Awards ke-89 digelar Dolby Theater di Hollywood, California, Minggu (26/2/2017).

Kemenangan itu diraihnya berkat aktingnya dalam film Fences, di mana ia bermain dengan Denzel Washington.

Ini merupakan Oscar pertama bagi Davis.

Namun ia sudah tiga kali dinominasikan dalam Academy Awards, yakni untuk film The Help (2011) dan Doubt (2008)

Dalam kategori tersebut ia bersaing dengan Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figures), dan Michelle Williams (Manchester by the Sea). (*)