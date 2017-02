Begini Tanggapan Netizen Ketika Host Salah Sebut La La Land sebagai Pemenang Best Picture Oscar

TRIBUNKALTIM.CO -- Kejadian tak terduga muncul saat perhelatan Academy Awards ke- 89 yang diselenggarakan di Dolby Theatre, Hollywood, California, Minggu (26/2/17) waktu setempat.

Ketika Faye Dunaway dan Warren Beatty, berada di panggung untuk mengumumkan Best Picture, rupanya terjadi kesalahan ketika menyebutkan nama pemenang.

Faye membaca nama film drama komedi musikal romansa La La Land sebagai pemenangnya.

Usai menyebutkan, "And the Academy Awards for Best Picture goes to La La Land," sontak beberapa tim La La Land pun naik ke panggung untuk menerima piala.

Bahkan beberapa produser La La Land telah memberikan sambutan atas kemenangan tersebut.

-Video salah penyebutan