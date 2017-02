Dengar Pangeran Arab akan ke Indonesia, Julia Perez pun Berharap Jadi Mantu Raja Salman

TRIBUNKALITM.CO - Pedangdut Julia Perez saat ini diketahui kembali menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

Kendati kanker serviks stadium empat telah menggerogoti tubuhnya, namun hal tersebut tampaknya tak membuat selera humornya berkurang.

Melalui akun Instagramnya, postingan terbaru Jupe ini justru membuat para followersnya dibuat terhibur.

Hal tersebut dipicu lantaran kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017.

Dalam postingan tersebut Jupe yang mendengar kabar jika Raja Salman akan datang bersama para pangeran, membuat pelantun "Aku Rapopo" ini ikutan menyambut kedatangan rombongan negeri Arab.

Tampak Jupe mengunggah foto dirinya dengan balutan hijab trendy dengan riasan wajah cantik. Selain itu adapula aksesoris kacamata bertaburkan batu mirip berlian yang ia kenakan sebagai penunjang fashionnya.

Pada postingan ini Jupe menuliskan keterangan foto yang mengaku siap untuk kawin lagi usai menjanda selama 3 tahun lamanya.

"Gw denger pangeran pada mau dateng... ahh ikut mejeng.... haii king salman... my name is rahmawati... im ready to become ur menantu... im ready to kawin again.. 3thn menjanda.. #jupemaukawinagain... #kaliajajadimantukingsalman," tulis juliaperrezz.

Tak ayal postingan Jupe yang ini membuat para pengguna Instagram dibuat ngakak dan mengamini harapan Jupe tersebut.

"Alhamdulillah, neng @juliaperrezz tetep bisa melucu," komentar akun afriyantidina.

"Hahaha msh bisa melucuuuuu,kereeeeeennn,smangat yaaaa mbak jup kuuuu muach," sahut akun nettynurlaela75.

"Ngakak sih @juliaperrezz," tulis akun zesicakiki11.

"Hahahaha amiiinnn. Tante jupe hihi," ungkap akun raficha92.

"Gtu donk always happy.. u sayang mamita...doa q slllu untkmu biar Allah cpt angkat smua penyakitmmu,amin yra @juliaperrezz," tulis akun ajjadahlia. (Instagram/Ayuk Fitri Astuti)