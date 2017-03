Bersebelahan dengan Pertandingan Sepakbola, Panitia JakCloth Malah Diuntungkan

JackCloth Goes to Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walaupun venue kegiatan JakCloth Goes to Samarinda tepat bersebelahan dengan Stadion Segiri, pihak panitia tak merasa terganggu.

Bahkan hal ini justru dianggap menguntungkan.

"Malah bagus kan. Artinya kita secara tidak langsung juga bisa publikasi. Mereka yang datang ke stadion hari ini bisa lihat persiapan dan tahu besok ada JakCloth," ungkap Usnul Hanafi, sang Manager Operasional JakCloth, Kamis (2/3/2017).

Memang ujarnya persiapan tidak bisa berjalan mulus. Namun hal itu sudah diperhitungkan sehingga venue JakCloth tetap bisa dirampungkan pada hari ini juga.

Selain itu puluhan kru lapangan pun sudah dipersiapkan untuk membantu proses kesiapan acara.

Dalam acara Jakcloth 2017 Goes to Samarinda, sambil berburu produk-produk clothing terkemuka, masyarakat juga akan dihibur oleh penampilan 9 bintang tamu antara lain Payung Teduh, Rocket Rockers, Pee Wee Gaskins, DJ Yasmin, Andra & The Backbone, Gangstarasta, Killing Me Inside, Onadio Leonardo, dan Kapital. (*)