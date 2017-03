Catat, Inilah Rundown JakCloth Goes to Samarinda untuk Tiga hari Kedepan

Mulai Jumat (3/3/2017) besok, event JakCloth Goes to Samarinda akan digelar hingga tiga hari ke depan.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Mulai Jumat (3/3/2017) besok, event JakCloth Goes to Samarinda akan digelar hingga tiga hari ke depan.

Puluhan clothing tenant akan memenuhi areal Lapangan Parkir Stadion Segiri, begitu juga dengan 10 tenant makanan dan minuman lainnya bagi pengunjung yang ingin menyegarkan diri.

Namun bukan hanya itu daya tarik acara ini. Salah satu alasan kenapa masyarakat Kaltim, khususnya Samarinda harus datang ke acara ini mulai pukul 14.00 Wita adalah musik.

JakCloth memang terkenal sebagai event akbar yang menggabungkan antara fashion dan musik.

Melalui akun Instagram resminya di Jakclothsamarinda, pihak panitia sudah merilis jadwal band apa saja yang akan menjamu kuping masyarakat yang ingin berbelanja item fashion di JakCloth Goes to Samarinda.

Dari list tersebut diketahui bahwa pada hari pertama, pihak panitia akan menampilkan lima band indie lokal.

Mulai dari Title Litle (main pukul 16.15 Wita), KPJ Rasta (16.40 Wita), Murphy Radio (17.05 Wita), Not Kacang (17.30), dan Biang Kerock (17.55 Wita).

Usai break maghrib, maka artis-artis ibukota yang akan menguasai panggung. Dari Rocket Rockers (20.00 Wita), Andra & The Backbone (21.05 Wita), dan Pee Wee Gaskins (22.10 Wita).

Untuk hari kedua, Sabtu (4/3), pengunjung akan dihibur oleh Otre (main pukul 16.15 Wita), Azizah n' The Folks (16.40 Wita), Hapy Man (17.05 Wita), Rio Satrio (17.30), dan Derkaizer (17.55 Wita).

Kemudian dipanaskan kembali seusai break magrib oleh band metal asal Kaltim, Kapital (20.00 Wita), Payung Teduh (20.35 Wita), dan ditutup oleh Onadio Leonardo (21.40 Wita).

Sedangkan hari terakhir, Minggu (5/3), pengunjung JakCloth Goes to Samarinda kembali mendaulat band-band lokal seperti Candy Cat (main pukul 16.00 Wita), Pencil (16.15 Wita), Jiva (16.40 Wita), Misery of Blood (17.05 Wita), Kawanan Rastaman (17.30), dan ditutup oleh Ruffus (17.55 Wita).

Sedangkan malamnya warga Samarinda bisa kembali bergoyang bersama Gangstarasta (20.00 Wita), Killing Me Inside (21.05 Wita), dan diakhiri dengan ajojing bersama DJ Yasmin sejak pukul 22.10 Wita.

Jadi tunggu apa lagi, segera dapatkan langsung tiket JakCloth Goes to Samarinda di ticketbox Lapangan Parkir GOR Segiri hanya dengan harga Rp 20.000.

Atau bagi kalian yang enggan berdesakan saat membeli tiket, kalian bisa langsung mendapatkan tiket tersebut di gerai-gerai Indomaret terdekat. (*)