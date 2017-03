Peringati International Women's Day, Midtown Hotel Samarinda Promo Spesial

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Setiap bulan hotel-hotel menawarkan beragam promo. Termasuk Midtown Hotel Samarinda. Khusus Maret 2017, Midtown menawarkan promo istimewa kepada kaum perempuan berkaitan Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day yang diperingati tiap tanggal 8 Maret.

" Women's Day Out Promo (women only) kamar hanya seharga Rp 508.000 per malam. Sedangkan promo kamar secara umum pada Maret ini Rp 525.000 per malam," ungkap Zulmy Nizar, Public Relation Midtwon Hotel Samarinda kepada Tribunkaltim.co, Kamis (2/3/2017).

Promo lain yang lebih memanjakan tamu yakni breakfast di TownHall Restaurant 78.000++ sudah termasuk welcome drink, gratis masuk ke Health Club (kolam Renang dan Gym), wi-fi gratis di hotel bintang tiga yang berlokasi di Jl Hasan Basri 58 Samarinda.

Ingin menikmati menu spesial dengan harga promo, kata Zulmy, tersedia Midtown nasi pecel Rp 40.000++ dan Taro Blen seharga Rp 30.000++, bahkan paket Food & Beverage Townhall Restaurant diskon 10%.(*)