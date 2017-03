3 Poin Ini Menunjukkan Raja Salman Sosok Islam Moderat

TRIBUNKALTIM.CO - Kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia membawa pesan khusus bagi penilaian terhadap umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencatat ada 3 poin penting dari kunjungan Raja Salman ke Indonesia bagi penilaian terhadap umat Islam.

Poin pertama menurut Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, KH Cholil Nafis adalah terkait Raja Salman mau bersalaman dengan wanita yang bukan muhrim.

"Sementara di Indonesia banyak wanita dan pria muslim yang tidak mau bersalaman dengan non muhrim, yang menarik tangan mereka cepat-cepat sebelum menyentuh tangan lawan jenisnya," ujar Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Cholil Nafis, kepada Tribunnews.com, Jumat (3/3/2017).

Kedua, kata KH Cholil Nafis, Raja Salman memberikan bantuan bea siswa kepada masyarakat Indonesia tanpa syarat dan "non religi".

"Artinya non muslim juga bisa memperoleh bea siswa tersebut," kata Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) ini.

Poin ketiga, pada tulisan "God Bless You" di badan pesawat kerajaan Arab Saudi, menurut KH Cholil Nafis.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (1/3/2017). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO

Artinya, lanjut dia, bahkan Raja Arab pun punya toleransi besar menggunakan bahasa Inggris.

Apalagi GBU dikenal banyak digunakan oleh kaum Nasrani sebagai ucapan salam penutup.

Dengan itu semua kata dia, kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia memberikan corak keber-islam-an yang baik dan memberikan pemahaman Islam yang moderat.

Moderat (moderate) berasal dari bahasa Latin moderare yang artinya mengurangi atau mengontrol.

Kamus The American Heritage Dictionary of the English Language mendefinisikan moderate sebagai, "Not excessive or extreme" atau tidak berlebihan dalam hal tertentu.

Dengan demikian moderat mengandung makna obyektif dan tidak ekstrim.

Sehingga definisi akurat Islam Moderat adalah nilai-nilai islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan (I’tidal dan wasathi).

"Sebagai satu sistem ajaran dan nilai, sepanjang sejarahnya, Islam tidak menafikan kemungkinan mengambil istilah-istilah asing untuk diadopsi menjadi istilah baru dalam khazanah Islam," katanya. (*)

Penulis: Srihandriatmo Malau