Modal Rp 100.000 Boleh Bawa Pulang Dua T-Shirt, Yuk Cek Promo Menarik Lainnya di Arena JakCloth

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Afridho Septian

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Persiapan JakCloth Goes to Samarinda terus dirampungkan. Beberapa tenant bahkan sudah terlihat siap dengan item-item dagangannya beserta program promosinya.

Seperti Godblez, brand yang datang jauh-jauh dari Bandung ini sudah memberikan promo khusus buy one get one khusus di acara ini.

Jadi hanya dengan membawa uang minimal Rp 100.000, pengunjung sudah dapat membawa pulang dua buah kaos dari brand ini.

Beberapa pengunjung tampak memilih pakaian yang akan dibeli. Hanya dengan modal Rp 100.000 pengunjung sudah dapat membawa pulang dua buah tshirt. (tribunkaltim.co/muhammad afridho septian)

"Untuk all item. Jadi beli kaos dapat kaos lagi, kemeja juga gitu, jaket juga. Untuk harga mulai dari Rp 100.000 sampai Rp 180.000," ujar Deni, sang owner.

Deni pun mengungkapkan optimismenya bahwa barang dagangannya akan terjual habis dalam tiga hari ke depan.

Ia pun titip pesan kepada warga Samarinda agar jangan takut kehabisan karena mereka sudah menyiapkan sekitar 2000 lembar pakaian.

Jika berminat maka langsung saja menuju stand nomor 37 di JakCloth Goes to Samarinda sekarang juga di GOR Segiri, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. (*)