Netter Heboh Foto Pria yang Disebut Pangeran Arab Saudi di Grand Indonesia, Benarkah?

TRIBUNKALTIM.CO - Kedatangan Raja Salman beserta rombongannya ke Tanah Air memang hingga kini terus ramai diperbincangkan.

Seperti informasi yang telah beredar dalam kunjungannya ini Raja berusia 81 tahun itu datang dengan membawa sekitar 1.500 orang termasuk 10 menteri dan 25 pangeran.

Berkaitan dengan para pangeran yang ikut mendampingi Raja Salman saat di Jakarta.

Melalui media sosial Instagram, kalangan netizen ramai membicarakan sosok pangeran yang dikabarkan berparas tampan tersebut.

Bukan tanpa alasan, akun resmi Mall Grand Indonesia mengunggah beberapa foto yang diduga memperlihatkan beberapa Pangeran ketahuan sedang jalan-jalan sekaligus berbelanja.

"Prince of Saudi Arabia #SpottedAtGI! Welcome, hope you enjoy your shopping here at Grand Indonesia," tulis akun grandindo.

Sosok pria yang diduga satu diantara rombongan Pangeran Arab Saudi tersebut tengah mengenakan kemeja berwarna biru muda.

Terlihat pula pangeran tersebut melipat lengan kemeja hingga 3/4. Pangeran itu juga mengenakan topi serta kacamata ketika berjalan di mall dan ketika memasuki toko-toko.

Selain itu terdapat dua orang pria berwajah Arab yang juga ikut mendampinginya berbelanja.

Tidak diketahui secara pasti apakah kedua orang tersebut pangeran juga atau bukan.