Ultah Bulan Desember, Kaesang Malah Pegang Tumpeng Sambil Main Tebak-Tebakan Umurnya Berapa

TRIBUNKALTIM.CO -- Putra bungsu Presiden Jokowi yakni Kaesang Pangarep kembali mengunggah postingan di akun Instagram pribadi miliknya.

Seperti sang ayah yang selalu memiliki pesona daya tarik tinggi, postingan Kaesang ini tak kalah ramai diperbincangkan netizen.

Padahal postingan Kaesang ini bisa dibilang biasa saja, dengan mengenakan kaus hitam Kaesang berpose memegang nasi tumpeng sembari duduk bersila di lantai.

Sementara itu keterangan foto Kaesang mengajak para pengikutnya untuk menebak berapa usianya sekarang.

Seolah-olah tumpeng tersebut merupakan simbol untuk memperingati hari lahirnya.

"Hayoo ini umur berapa ?? #AwetMuda #RambutBatok," tulis Kaesangp.

Baca: Kaesang dan Gibran Berbalas Kicauan di Twitter, Netizen Jadi Ikut Terhibur

Baca: Adakan Kuis Tentang Mantan, Nah. . . Jawaban Maksa Netizen Ini Bikin Kaesang Pengen Berantem

Menurut informasi yang dihimpun Tribunkaltim.co, Kaesang diketahui lahir di Solo tanggal 25 Desember 1994 silam.

Kendati demikian, netizen justru ramai memberikan ucapan selamat dan doa terbaik untuk si Somplak Kaesang.

Seperti yang disampaikan akun diantiodiantio, "Heppy betdey yahh mas @kaesangp semoga pjg umur,sehat selalu dan selalu sukses dlm segala hal...ultah yg ke 17 ya mas? Hehehe abis mukanya baby face bgt sihhh."

"Selamat ulang tahun mas kaesang Wish you all the best," tulis akun anabellawinson.

Namun adapula netizen yang mengetahui tanggal lahir Kaesang dan menanyakan hal tersebut.



"Ehh bukanya bln desember ya mas ultahnya tgl 25? @kaesangp," tanya akun puputti02.

"Ulang tahun mu kan bulan desember kemaren esang. Tumpeng acara apaan tuh," komentar akun cahayarains. (*)