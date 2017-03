VIDEO – Band Indie Title Little Pembuka JakCloth Goes to Samarinda

Laporan wartawan Alfiah Noor Ramadhany

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Event akbar anak muda pertama kali digelar di Kota Samarinda, perpaduan antara fashion dan musik, telah di buka. Event ini bernama JakCloth Goes to Samarinda.

JakCloth Goes to Samarinda dibuka Jumat (3/3/2017) di Lapangan parkir Segiri dan tampilnya Band Title Little sebagai tanda dibukanya acara musik dan fashion di Kota Samarinda.

Tepat pukul 16.40 wita JakCloth dibuka dengan penampilan band indie asal Samarinda, Title Little.

Band dengan personel, Reza (basist), Omen (strings gitar), Qnoy (string gitar), Iman (drummer), dan Dia (vokalis) ini mengaku pada event JakCloth inilah kali pertama mereka menjadi band pembuka.

"Pastinya senang sekali. Bangga juga sebagai band lokal mengisi event besar seperti ini," kata Dia.

"Apa lagi JakClocth baru pertama kalinya di Samarinda. Dan kami menjadi band pembuka untuk sebelum penampilan band-band besar Indonesia," jelas Reza.

Title Little sendiri membawakan tiga buah lagu. Lagu pembukanya yakni, Use Some Body dari King of Lion. Dan ditutup dengan dua lagu ciptaan mereka yakni, Jangan Kembali dan Inikah.