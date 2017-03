Dengan Permainannya, Ibrahimovic Layak Akhiri Duopoli Messi dan Ronaldo di Ballon d'Or

TRIBUNKALTIM.CO, MANCHESTER - Manajer Manchester United, Jose Mourinho, berpendapat bahwa strikernya, Zlatan Ibrahimovic, layak meraih gelar individu bergengsi, Ballon d'Or.

Mourinho meyakini bahwa 2017 bisa menjadi tahunnya penyerang berusia 35 tahun itu jika dia bisa meraih banyak gelar di Old Trafford, kandang Man United.

Sejauh ini, Ibrahimovic telah tampil mengesankan sejak bergabung dengan Man United dari Paris Saint-Germain.

Dia telah mencetak 26 gol dari 38 penampilan di semua kompetisi dan telah memenangi Community Shield dan Piala Liga Inggris bersama Setan Merah, julukan Man United.

Sebelumnya, penyerang veteran ini "belum diakui" pada kesempatan-kesempatan pemilihan pemain peraih Ballon d'Or. Dia tersisih oleh bintang Barcelona, Lionel Messi, dan superstar Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Namun, Mourinho mendukung Ibrahimovic untuk mengakhiri "duopoli" Messi dan Ronaldo.

"Saya pikir apa yang telah dia dilakukan adalah hal yang menakjubkan," kata Mourinho, memuji performa Ibrahimovic, kepada MUTV, seperti dikutip dari FourFourTwo.com, Jumat (3/3/2017).

Seven goals in seven games, including the winner in the #EFLCup final - no wonder @Ibra_official is our Player of the Month for February! pic.twitter.com/ClXX1KI3YN

— Manchester United (@ManUtd) 3 Maret 2017

"Jumlah gol yang telah ia cetak, dua pertandingan di Wembley, piala, dan apa permainan dia dalam tim, saya pikir dia benar-benar fenomenal. Tidak ada lagi kata-kata (yang bisa menggambarkan permainan Ibrahimovic)," ucapnya.

Selain itu, Mourinho pun mengatakan, dirinya tidak percaya jika penyerang asal Swedia itu selama kariernya tidak akan meraih gelar Ballon d'Or.

"Saya tahu tentang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Saya tahu apa yang mereka lakukan. Namun, manusia besar ini (Ibrahimovic), dengan karier yang dia jalani, saya tidak percaya jika dia tidak pernah menang," ucap pelatih asal Portugal ini.

"Jadi, mengapa tidak musim ini jika dia bisa melakukan sesuatu yang istimewa? Jika dia bisa memenangi lebih banyak trofi, mencapai Stockholm dan final Liga Europa, mengapa tidak orang ini untuk mendapatkan penghargaan layak?" kata Mourinho. (Eris Eka Jaya)