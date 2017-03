Ozil Ungkapkan Makian Buruk Mourinho Hingga Hengkang Dari Real Madrid

Laporan Wartawan SuperBall.id, Muhammad Robbani

TRIBUKALTIM.CO, LONDON - Pemain Arsenal Mesut Oezil merilis buku autobiografinya yang diberi judul 'The Magic of the Game'.

Salah satu isi buku itu menceritakan penyebab dirinya meninggalkan Real Madrid ke Arsenal pada 2013.

Hubungannya yang kurang baik dengan Pelatih Madrid saat itu Jose Mourinho menjadi alasannya pergi ke London.

Dalam buku itu Oezil menyebut Mourinho kerap memaki dan membuatnya tak nyaman.

Meski dikenal sebagai pemain yang andal dalam mengirim umpan dan memberi asis, Mourinho kerap mengkritisi semangat bertanding pemain Timnas Jerman itu.

"Mourinho berteriak 'kau pikir dua operan bagus sudah cukup? kau berpikir cukup baik untuk berduel? Kau pikir cukup bagus bermain (hanya) dengan 50 persen'," begitu tulis Oezil di bukunya soal kritikan Mourinho kepadanya.

"Saya kehilangan kontrol dan berteriak kepadanya untuk masuk ke lapangan dan menunjukkan kemampuannya bermain."

Mourinho membalas teriakan Oezil sambil menertawakan dan bertanya apakah Oezil sudah menyerah dengan kariernya.

"Kamu sudah menyerah? kamu adalah pecundang. Apa yang ingin kamu lakukan? Mandi di shower dan membersihkan rambut?."

"Kamu ingin menyendiri atau menunjukkan keahlianmu di depan rekan-rekan atau di depan fans? Kamu tahu apa Oezil, kenapa kau tak menangis? Kamu seperti bayi yang cengeng, pergi sana ke shower, kami tak membutuhkanmu," tulis Oezil mengingat makian Mourinho kepadanya.

Bukan hanya Mourinho, saat masih di Madrid yang tak suka dengan lemahnya semangat juang Oezil saat bermain.

Baru-baru ini beberapa fans Arsenal juga kerap mengeluh tentang Oezil.

Fans menyebut Oezil mantan pemain Schalke itu adalah pemain yang malas.(*)