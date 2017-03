Ini Nama-nama Grup Band yang Lolos Seleksi Samsung di JakCloth Samarinda

JakCloth Goes to Samarinda di parkiran GOR Segiri dipadati ribuan pengunjung, Sabtu (4/3/2017) tadi malam. Event ini masih berlangsung sepanjang hari ini Minggu (5/3/2017), jadi jangan dilewatkan.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Selama event JakCloth Goes to Samarinda, 3-5 Maret 2017, Samsung sebagai salahsatu sponsor, menyelenggarakan acoustic and competition dan sebanyak 39 grup band berhasil mengupload video musik mereka.

Setelah diseleksi, terpilihlah lima grup band. Menurut Yohana PIC Samsung di JakCloth Goes to Samarinda, lima grup band ini akan berkompetisi di babak selanjutnya hari ini, Minggu (5/3/2017). Grup band tersebut yakni Pelangi Band, GGSky, NZLMR, The Quick Star, dan Ricky Ricardo.

Kata Yohana, dalam kompetisi ini pemenang I, II dan III akan meraih hadiah uang tunai dan smartphone, sedangkan pemenang IV dan V mendapatkan hadiah hiburan.

JakCloth Goes to Samarinda sangat berbeda, karena menggabungkan musik dan fashion. Terdapat 60 brand fashion dari Jakarta dan 10 brand lokal dengan harga sangat terjangkau. JakCloth sudah memiliki reputasi yang terbaik dan terkenal di Indonesia.

Selain itu, terdapat foodcourt 10 stand untuk menikmati makanan dan minuman sambil nonton tampilnya grup band yang silih berganti.(*)