Kiswinar Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Mario Teguh, Netizen pun Terharu

TRIBUNKALTIM.CO -- Konflik keluarga yang terjadi antara Mario Teguh dan Ario Kiswinar beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan hangat publik.

Hal ini dipicu lantaran motivator kondang Mario teguh sempat menyatakan bahwa Kiswinar bukanlah anak kandungnya.

Tes DNA pun dilakukan Mario Teguh dan Kiswinar untuk mencari tahu terkait hal tersebut. Usai melakukan tes DNA hasil menyatakan jika Kiswinar merupakan anak biologis Mario Teguh dan Ariyani.

Meski hubungan anak dan ayah ini diketahui tidak berjalan dengan baik, namun Kiswinar sebagai seorang anak tampaknya masih menghormati ayah yang sempat merawat dan mendidiknya.

Terutama bertepatan pada hari ini, Minggu (5/3/2017) diketahui merupakan hari ulang tahun Mario Teguh.

Melalui akun Instagramnya, Kiswinar memberikan ucapan selamat diiringi dengan doa terbaik untuk sang ayah.

"Selamat ulangtahun untuk Papa, yang pada tanggal 5 Maret 2017 ini sudah berusia 61 tahun. Terima kasih atas 7 tahun kebersamaannya yang penuh kasih sayang dan pembelajarannya. Sampai hari ini, nilai-nilai itu tetap aku pegang dengan teguh. Ya teguh, sesuai dengan nama yang Papa berikan untukku. I pray and wish that God would shower His love and forgiveness to you," tulis Kiswinar.

Tak lupa ia juga mengungkapkan rasa kerinduannya pada sosok sang ayah yang sempat bersamanya selama tujuh tahun lamanya.