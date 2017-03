Samsung Pilih Lima Band di JakCloth, Hari Ini Berkompetisi

Suasana di booth Samsung JakCloth Goes to Samarinda di parkiran GOR Segiri Samarinda yang berlangsung 3-5 Maret 2017.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - JakCloth Goes to Samarinda di parkiran GOR Segiri Samarinda sangat sarat musik. Sejak pembukaan event ini Jumat (3/3) hingga Sabtu tadi malam puluhan grup band manggung silih berganti.

Samsung sebagai salah satu sponsor, menyelenggarakan acoustic and competition dan sebanyak 39 grup band berhasil mengupload video musik mereka. "Sebanyak 39 grup band yang mengupload video musik ke kami, sudah kami dengarkan sekaligus melakukan seleksi. Mereka ada yang me- record menggunakan ponsel kemudian upload ke kami. Hasilnya terpilih lima untuk tampil hari ini, Minggu (5/3/2017)," ungkap Yohana PIC Samsung di JakCloth Goes to Samarinda kepada Tribunkaltim.co.

JakCloth Goes to Samarinda sangat berbeda, karena menggabungkan musik dan fashion. Terdapat 60 brand fashion dari Jakarta dan 10 brand lokal dengan harga sangat terjangkau. JakCloth sudah memiliki reputasi yang terbaik dan terkenal di Indonesia.

Selain itu, terdapat foodcourt 10 stand untuk menikmati makanan dan minuman sambil nonton tampilnya grup band yang silih berganti.(*)