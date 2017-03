Tommy Page Meninggal Dunia, Penyanyi A Shoulder to Cry On Ini Diduga Bunuh Diri

TRIBUNKALTIM.CO -- Penyanyi Tommy Page ditemukan meninggal dunia pada Jumat (3/3/3027). Usianya 46 tahun.

Meskipun penyebab meninggalnya belum diketahui, beberapa temannya menyebut Page bunuh diri.

Menurut ExtraTV, sebuah akun Facebook menyebut Page sudah lama menghadapi depresi. Namun postingan tersebut kemudian dihapus.

Page mengawali kariernya di bidang musik di Sire Records. Ia bekerja sebagai pemeriksa mantel di sebuah kelab malam di New York dan menyerahkan demo lagunya ke Seymor Stein, bos Sire Records.

Pada April 1990, lagunya "I'll Be Your Everything" menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100.

Lagu itu ditulis oleh Page dan dua personel New Kids On The Block (NKOTB) Jordan Knight dan Danny Wood.

Sepanjang kariernya, Tommy Page telah menelurkan delapan album. Ia juga terus melakukan tur ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, lagunya yang paling diingat adalah "A Shoulder to Cry On".

Page kemudian kembali kuliah di Stern School of Business untuk mengejar karier sebagai eksekutif musik.