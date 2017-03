Berakhirnya SilkAir Travel Fair, Lebih dari 900 Tiket Terjual

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Hajatan SilkAir Travel Fair yang dilangsungkan selama dua hari berlangsung lancar mendapat antusiasime masyarakat yang luar biasa.

Saat dikonfirmasi Tribunkaltim.co, Riando, Customer Service Assistant SilkAir Balikpapan, mengungkapkan, hampir ada ribuan pengunjung yang datang.

Produk tiket perjalanan yang ditawarkan diborong banyak pembeli mencapai ratusan tiket.

"Hari pertama pameran kita habiskan jualan sampai 300 lebih tiket. Di hari terakhir pameran berhasil menjual sampai 900 lebih tiket," tuturnya pada Senin (6/3/2017) sore sekitar pukul 15.00 Wita.

Antusiasme pembeli pada pameran SilkAir dikarenakan momen travel fair berbanderol harga menarik, super hemat.

Seperti di antaranya program spesial yang ditawarkan ialah penerbangan rute Balikpapan-Singapura cukup keluarkan uang saku Rp 2 juta saja untuk perjalanan pulang pergi.

Harga tersebut untuk pembelian menggunakan kartu kredit atau debit Mandiri, pengguna aplikasi Indihome, dan juga pelanggan Telkomsel.

Selain itu, selama pameran SilkAir menawarkan promo untuk business class, yakni buy one get one, untuk penerbangan tujuan Singapura.

Dan lagi ada penerbangan murah dengan harga terjangkau mulai dari rute Balikpapan tujuan Hongkong dan Bangkok.

Bahkan ada sampai yang terjauh ke Tiongkok, Korea, Australia, sampai Amerika Serikat. Semua harga yang ditawarkan sudah termasuk tiket Pulang Pergi.

Event SilkAir Travel Fair berlangsung sejak Sabtu (4/3/2017) hingga berakhir pada Minggu (5/3/2017) malam.

Acaranya ditebar di Atrium e-Walk Balikpapan Superblock, Kalimantan Timur, sebuah pusat perbelanjaan terkenal dan di tempat strategis.

Rencananya, kata Riando, akan digelar lagi acara yang serupa demi meningkatkan kepuasan konsumen menggunakan produk perjalanan SilkAir.

"Kita sih biasanya setahun menggelar sampai dua kali. Semoga Tahun ini kita bisa lakukan event yang sama lagi," ungkap pria berkulit putih ini. (*)