Ini Alasan Kongres CIOFF Digelar di Tenggarong

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Sejak 2 tahun silam, Pemkab Kukar sudah melobi untuk pelaksanaan Kongres International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF) ke-47 agar dipusatkan di Tenggarong.

Permintaan ini disambut baik CIOFF Dunia.

Beberapa alasan akhirnya Kongres CIOFF Dunia ke-47 digelar di Tenggarong, Kukar, Bupati Kukar Rita Widyasari mengatakan, Kukar memiliki latar belakang budaya Kerajaan Hindu tertua di Indonesia.

Selain itu, Kukar sudah 4 kali menggelar pesta adat Erau dengan melibatkan peserta CIOFF dari sejumlah negara.

Lagipula selama ini CIOFF Indonesia menjadi bagian CIOFF Dunia. Indonesia sudah bergabung dengan CIOFF sejak 1980-an.

"Kita juga sudah siap menggelar Kongres CIOFF di Tenggarong," kata Rita. (*)