Kongres CIOFF Dunia Digelar di Tenggarong

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Kongres International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF) ke-47 bakal digelar di kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 20-29 Oktober 2017 mendatang.

Kongres ini bakal dihadiri sedikitnya 40 negara peserta CIOFF.

"Ini pertama kalinya kongres CIOFF sedunia digelar di Indonesia dan Tenggarong terpilih sebagai kota tempat dilaksanakan kongres," ujar Rita Widyasari, Bupati Kukar dalam konferensi pers di Pendopo Bupati, Senin (6/3/2017).

Acara konferensi pers juga dihadiri Wakil Presiden CIOFF Dunia Nobert Mueller, Presiden CIOFF Indonesia Said Rachmat dan Kepala Dinas Pariwisata Kukar Sri Wahyuni.

Salah satu agenda kongres CIOFF di Tenggarong nanti adalah pemilihan Presiden CIOFF terbaru. Sedangkan saat ini Presiden CIOFF Dunia dijabat Philippe Beaussant.

Acara kongres akan dipusatkan di Gedung Putri Karang Melenu Tenggarong Seberang.

Sedangkan tiga hotel disiapkan untuk tempat menginap ratusan peserta kongres.

"Semuanya telah siap. Kita sudah siapkan hotel dan kendaraan untuk seluruh peserta kongres," ujar Rita. (*)