Tommy Page Dikenang Citra Scholastika sebagai Sosok yang Tenang dan Bijaksana

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Penyanyi Citra Scholastika mengaku terkejut mendengar berita bahwa Tommy Page meninggal dunia diduga karena bunuh diri.

"Aku merasa kaget karena Tommy Page itu orangnya lembut. Enggak mungkin mengakhiri hidup dengan cara seperti itu," kata Citra saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/3/2017).

Sebagai informasi, Citra pernah berduet dengan Page ketika penyanyi asal Amerika Serikat itu menggelar konser di Indonesia.

Di mata penyanyi jebolan Indonesia Idol itu, Tommy Page merupakan sosok yang tenang dan bijaksana.

Tommy Page, kenang Citra, pernah mengatakan padanya bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan baik.

Pertemuan terakhir Citra dengan pelantun "A Shoulder to Cry On" itu terjadi ketika mereka menghadiri sebuah acara di Jakarta pada tahun 2015.

"Tommy Page sempat menawarkan untuk berduet bareng dan memproduksi album aku," kata Citra.

Citra menjadi penyanyi pembuka konser Tommy Page: Come Home di Jakarta pada tahun 2013. Ia juga berkesempatan berduet dengan Page pada konser tersebut.

Dalam konferensi pers menjelang konser, Page melontarkan pujian untuk Citra. "Dia punya sesuatu yang spesial," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Tommy Page ditemukan meninggal dunia pada Jumat (3/3/2017). Belum ada pernyataan resmi soal penyebab kematian Page. Namun ada dugaan ia melakukan bunuh diri.

Page terkenal di Indonesia pada 1990-an dengan lagu-lagu "A Shoulder To Cry On", "Paintings in My Mind", "I'll Be Your Everything", "I'm Falling In Love", dan "Time".

Selain menjadi penyanyi, Tommy Page juga pernah menjadi eksekutif di beberapa perusahaan rekaman.

Ketika bergabung dengan Warner Bros/Reprise, ia ikut membentuk karier beberapa penyanyi yang kini ternama, seperti Michael Buble, Josh Groban, Alanis Morissette, dan band Green Day. (Ira Gita Natalia Sembiring)