Tuntutan Glamor Namun Dana Cekak Menyebabkan Wanita Masuk Penjara

- Christiana Paramitha (27), duduk santai di bangku panjang ruang sidang Tirta II Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (1/3/2017).Ibu dua anak asal Sukodono, Sidoarjo, ini menunggu giliran sidang kasus yang menjeratnya.Christiana merupakan terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Nilainya lumayan besar, mencapai Rp 900 juta.Uang hasil menipu itu untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya yang tinggi setelah berhenti bekerja.Sebelumnya Christiana bekerja di bank swasta asal Australia di Surabaya. Gajinya Rp 10 juta per bulan.Dengan gaji segitu, ia terbiasa hidup glamor. Sering nongkrong di mal, beli pakaian-pakaian bermerek, dan barang-barang mewah lain.Ketika ditangkap polisi, Christiana juga sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Surabaya selatan.Ketika ikut sidang pun penampilan Christiana terlihat mencolok dibandingkan terdakwa lain.Saat itu Christiana memakai kaus polos hitam ketat dipadu dengan legging warna senada. Sepatunya berhak tinggi warna putih.Rambut panjangnya yang sebagian dicat merah diikat ke atas. Wajahnya ber-make up tipis.Setelah berhenti bekerja, otomatis kebutuhan gaya hidupnya tidak bisa terpenuhi. Ia pun memilih jalan pintas dengan cara menipu.Saat ditanya apakah uang hasil menipu untuk memenuhi gaya hidup? Christiana hanya menjawab singkat."Saat saya kerja di bank, gaji saya Rp 10 juta per bulan," katanya.Christiana merupakan satu dari sejumlah perempuan yang terlibat kasus kriminal untuk memenuhi tuntutan gaya hidup metropolis yang tinggi.Data di Polrestabes Surabaya, sepanjang 2016 terdapat 88 perempuan yang menjadi tersangka kasus kriminal Rinciannya, 26 tersangka kasus penipuan dan penggelapan, 46 tersangka kasus trafficking, sembilan tersangka kasus pencurian, tiga tersangka kasus perjudian, dua tersangka kasus pemalsuan, dan dua tersangka kasus penadah barang curian.Sedangkan, sejak Januari-Maret 2017 ini, sudah terdapat 10 tersangka perempuan.Rinciannya, tiga tersangka kasus penipuan dan penggelapan, lima tersangka kasus trafficking, satu tersangka kasus pencurian, dan satu tersangka kasus penadah barang curian.Jumlah tersangka perempuan yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya trennya juga meningkat dalam dua tahun terakhir ini.Pada 2015 ada 19 tersangka perempuan. Pada 2016, meningkat menjadi 46 tersangka. Hingga Maret 2017 ini baru ada lima tersangka perempuan.Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga mengatakan, motif utama yang mendorong perempuan berbuat kriminal masih terkait masalah ekonomi."Gaya hidup di perkotaan seperti Surabaya tinggi. Mereka (perempuan) yang terbawa gaya hidup kota, tapi penghasilannya tidak cukup akhirnya memilih jalan pintas dengan berbuat kriminal ," katanya, Kamis (2/3/2017).Dikatakannya, perempuan yang terlibat kriminal untuk memenuhi gaya hidup rata-rata usia muda. Mereka yang biasa hidup foya-foya tanpa kerja susah.Jenis tindak kejahatan yang dilakukan paling banyak trafficking atau prostitusi dan penipuan dengan nilai besar."Mereka ingin hidup glamor tapi tidak susah-susah dapat uangnya," ujarnya.Seperti yang dilakukan Anindia Ollin (25). Perempuan muda asal Malang ini terlibat kasus penipuan investasi emas yang nilainya mencapai Rp 300 juta.Uang hasil penipuan dipakainya untuk memenuhi gaya hidupnya yang tinggi.Ia tinggal di apartemen Puncak Permai Surabaya. Sebelumnya, ia bekerja di PT Central Capital Futures, sebagai marketing.Ia menipu uang dari nasabah yang ingin berinvestasi emas di tempatnya bekerja.Pada Rabu (1/3/2017), ia menghadapi sidang putusan terhadap kasusnya di PN Surabaya. Ia divonis hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.Ollin mengaku tidak bersalah dalam perkara ini. Tapi saat ditanya majelis hakim atas putusan itu, dia langsung menyatakan menerima alias tidak banding."Saya yakin ada permainan di balik perkara saya ini," ujarnya.