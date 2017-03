Wow, Justin Bieber Tinggalkan Komentar di Live IG Pesinetron Cantik, Netizen Langsung Heboh

TRIBUNKALTIM.CO - Penyanyi asal Amerika Serikat yakni Justin Bieber, baru-baru ini bikin netizen Indonesia heboh usai tinggalkan komentar.

Akun Instagram pesinetron cantik Indonesia yakni Syifa Hadju mendadak ramai menjadi pembicaraan saat ia sedang melakukan tayangan langsung di Instagram.

Tak disangka Justin Bieber rupanya menyaksikan tayangan langsung tersebut dan juga meninggalkan komentar.

Melalui akun Instagramnya yang telah terverifikasi Justin menuliskan, "Where You From".

Usai melakukan siaran langsung postingan screenshot yang memperlihatkan komentar Justin ini kemudian diunggah Syifa di fitur Instagram Stories.

Pada postingan di fitur Ig Stories, Syifa remaja berusia 16 tahun ini mengucapkan terima kasih kepada Justin telah karena telah meninggalkan komentar.

"@justinbieber THANK YOUUU!!!!," tulis @Syifahadju dengan menambahkan emoticon love beserta senyuman.

Unggahan instagram akun lambe turah tentang komentar Justin Bieber di live IG salah satu pesinetron Indonesia, Syifa Hadju (Instagram @lambe_turah)

Postingan Syifa semakin viral usai diunggah oleh akun gosip @lambe_turah di Instagram.

"Ketika Justin Bieber nongol di live IG mbak ertong. Babang Justin mainnya jauh yesss," tulis @lambe_turah.

Tak ayal postingan yang baru diunggah beberapa menit ini langsung dibanjiri oleh komentar dari berbagai kalangan pengguna Instagram.

Mayoritas netizen dibuat heboh dengan komentar Justin tersebut.