Lebih dari Sebulan Dirawat Intensif, Julia Perez Tegaskan Akan Buat Sejarah

TRIBUNKALTIM.CO -- Julia Perez kini sedang dalam masa perjuangan untuk sembuh melawan kanker serviks stadium empat yang dideritanya.

Sejauh ini Jupe panggilan akrabnya diketahui telah lebih dari sebulan dirawat inap di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

Meski Jupe divonis menderita satu diantara jenis kanker mematikan dan kondisinya semakin memburuk.

Namun pelantun "Belah Duren" itu terus semangat berjuang dan menghantarkan doa agar berhasil diberikan kesembuhan untuk melawan penyakitnya.

Bahkan melalui akun Instagramnya Jupe mencurahkan isi hatinya terkait kenker yang menggerogoti tubuhnya.

"Ngak tau mau mulai dari mana... tapi jujur... kehadiran mrk bikin jupe happy.. kita memang ngak sering nongkrong bareng atau live chat... tapi semenjak jupe masuk rumah sakit... banyak yg doain,. Banyak yg dateng, Banyak yg berharap akan kesembuhan ini... sembuh jupe pasti mau lah... tiap hari bangun jam 3 pagi.. tidak henti2 bershukur dan minta ampun...bersujud akan semua kehidupan ini... doa temen2 memperpanjang hidup ku... insya Allah jupe akan kembali lagi secepatnya... ini uda sebulan mulai skipp otak," tulis akun @juliaperrezz.

Selain itu Jupe juga menegaskan dirinya akan menorehkan sejarah sembuh dari kanker stadium 4 yang dideritanya.

"Jupe akan buat sejarah bahwa pasien rscm yg di rawat 1 bulan lebih sembuh total... dan semua bahagia ... amin. #bpjsjanganribetya #positivevibes #rezekingakbalakalanketuker," ungkap Jupe.

Tak hanya itu dipostingan berikutnya Jupe juga menunggah kata-kata penyemangat yakni "Never Never Never Give Up".