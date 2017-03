Ngeri! 2 dari 5 Ritual Aneh Ini Ada di Indonesia dan Masih Lestari hingga Sekarang

TRIBUNKALTIM.CO - Di zaman yang sudah maju seperti sekarang, orang-orang mulai meninggalkan kebudayaannya dan lebih memilih kehidupan modern.

Namun hal tersebut tidak berlaku di negara-negara ini.

Beberapa negara ini masih patuh melakukan dan melestarikan kebudayaan negaranya.

Meskipun aneh dan tidak bisa masuk nalar, kebudayaan-kebudayaan ini masih dilakukan sampai sekarang.

1. Budaya Memotong Jari

Kebudayaan ini ternyata dianut oleh satu suku yang ada di Indonesia, lho! Yaitu Suku Dani di Papua.

Tradisi memotong jari ini harus dipatuhi orang Suku Dani.