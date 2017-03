Suporter Muenchen Lempar Tisu Toilet ke Lapangan Gara-gara Harga Tiket Kemahalan

Petugas pengamanan dan tim ofisial pertandingan Arsenal vs Bayern Muenchen di Emirates Stadium, Rabu (8/3/2017), membersihkan lapangan dari tisu toilet yang dilemparkan suporter Muenchen.

THE SPORT BIBLE

TRIBUNKALTIM.CO - Laga antara Arsenal kontra Bayern Muenchen di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (8/3/2017) sempat tertunda.

Hal itu dikarenakan, para suporter Bayern Muenchen melakukan aksi protesnya.

Para suporter Bayern Muenchen terlihat melempar tisu toilet dengan jumlah cukup banyak ke lapangan.

Seperti dikutip SuperBall.id dari The Sport Bible, Rabu (08/3/2017) tindakan tak terpuji para Suporter Bayern Muenchen itu didasari karena mereka semua protes soal harga tiket laga yang mencapai harga fantastis.

Untuk masuk ke Stadion Emirates, London fans Bayern Muenchen dikenakan biaya sebesar 80 Pound atau setara dengan Rp 1,3 Juta.

Harga tersebut membuat fans Bayern Muenchen keberatan.

Selain melemparkan gulungan kertas toilet, fans itu pun juga membentangkan spanduk yang bertuliskan "Without fans, football is not worth a penny!" (Tanpa suporter sepak bola tak berharga seperser pun).

Kejadian itu ternyata juga sempat dialami fans Bayern Muenchen pada tahun 2015 silam.

Saat itu pada November 2015 fans Bayern Muenchen juga merasakan mahalnya biaya untuk menyaksikan laga Arsenal kontra Bayern Muenchen.

Saat itu setiap suporter yang datang akan dikenakan biaya sebesar 65 Pound atau setara dengan Rp 1 Juta.