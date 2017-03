Ucapkan Ulang Tahun untuk Hamish Daud Lewat IG Stories, Raisa Bikin Netizen Hilang Semangat

TRIBUNKALTIM.CO - Bertepatan pada tanggal 8 Maret 2017 rupanya tak hanya menjadi hari spesial untuk peringatan Perempuan Internasional bagi kaum perempuan di dunia.

Penyanyi cantik Raisa diketahui juga merayakan tanggal ini dengan mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk sang kekasih.

Ya, bertepatan dengan peringatan Perempuan Internasional yang jatuh hari ini, aktor tampan Hamish Daud juga diketahui sedang merayakan hari lahirnya.

Ucapan Raisa untuk sang kekasih ini baru saja diunggahnya melalui fitur Instagram Stories di akun Instagramnya.

Baca: Cantik Berkebaya, Netizen Doakan Raisa Segera Halal dengan Hamish Daud

Tampak dalam foto tersebut Hamish memegang kue dengan hiasan lilin yang menyala. Aktor pemeran film bertajuk "Love You.. Love You Not" itu juga menampilkan senyuman terbaiknya.

Selain itu Raisa juga menuliskan keterangan foto dengan menyebut Hamish dengan panggilan sayang. "Happy Birthday, mu love," tulis Raisa dengan membubuhkan emoticon love.

Caption yang dituliskan Raisa ini justru membuat banyak netizen lemah tak berdaya hingga hilang semangat.

Seperti yang telah banyak diketahui paras ganteng Hamish Daudlah yang membuat banyak kaum hawa mengagguminya.

Postingan yang diunggah Raisa, Hamish Daud menerima kue ulang tahun. (Instagram @lambe_turah)

Beragam komentar para pengguna Instagram ini dituangkan melalui postingan akun @lambe_turah yang mengungah kembali foto Hamish menerima kejutan berupa kue.

"Post ny bikin org lemah tk berdayaaa,ilang semngat," sebut akun 95tuti.

"Sakit hati adek kak, sakiiiiit," tulis akun lenamagda05.

"Cakepnya org ini, liat gini aja udh deg2an," ungkap akun dreamzshop.

"Mukanya adem bener genks kek lante mesjid. Duh my loveee," komentar akun aticklatifah. (Instagram/Ayuk Fitri Astuti)