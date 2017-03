Gampang Banget, Ini Tips Langsing Tanpa Diet ala Dea Ananda, Mantan Penyanyi Cilik

TRIBUNKALTIM.CO - Tak sedikit di kalangan kaum wanita yang mendambakan memiliki postur tubuh langsing lantaran dianggap menarik.

Beragam tips diet untuk mendapatkan tubuh langsing pun banyak beredar di situs internet.

Nah, berkaitan dengan tips langsing melalui akun instagram pribadi miliknya @dea_ananda baru-baru ini membagikan bocoran untuk mendapatkan tubuh langsing.

Bahkan tips mendapatkan tubuh langsing versi mantan penyanyi cilik 'Trio Kwek-Kwek' ini terbilang sederhana dan tanpa repot melakukan diet.

"Tips langsing tanpa diet. (Terserah deh dibilang kekurusan, karena badanku emang segini gini aja.) TERTAWA! Aku hobby banget ketawain hal gak penting,dan kalau ketawa susah berhenti.

Trust me, tertawa 15 menit bisa membakar 10-40 kalori !.Gak percaya?coba aja. So , start pagi ini dengan quote standard, tertawa," tulis Dea.

Dea yang melepas lajang dengan menikahi kekasihnya yakni Ariel gitaris Band Nidji itu, tak ayal mendapatkan beragam reaksi dari kalangan netizen.

Tak sedikit netizen yang mengaku ingin mencoba tips sederhana Dea yang terbilang gratis itu.

Seperti komentar yang dituliskan oleh dian_sajjo, "Bener mbk... tak contoh."

"Ya kak emg kk kurus bgt aslinya," komentar akun mutiara_muharrami.

"Iya tertawa itu sehat kak @dea_ananda .. Maka dari itu tertawalah," ungkap akun marianisinaga93.

Sementara itu adapula netizen yang meragukan tips rahasia yang diberikan oleh wanita kelahiran Jakarta 30 tahun silam ini.

"Masa sih,,, cuma karna ketawa bisa bakar kalori," tulis khanza_yulianah. (Instagram/Ayuk Fitri Astuti)